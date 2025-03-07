Nike Reflective 足球依托严格的接缝容差和加固结构杜绝吸水现象，保持始终如一的完美球形，助你畅享酣畅淋漓的逐鹿之趣。反光表面在昏暗的环境中依然清晰可见，醒目图案有助于提高足球定位效果。

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