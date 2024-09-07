Nike Reina EasyOn

孕妈一脚蹬易穿脱训练鞋

¥699
¥999
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帆白/幻影灰白/浅红木褐/浅军械蓝
微葡萄紫/紫丁香红/激光橙/拂晓深紫

从孕期到产后，Nike Reina EasyOn 女子训练鞋伴你轻松完成这场“耐力赛”。创新鞋垫可根据足型进行调整，无论是低强度运动、步行还是日常穿着，皆可助你轻松驾驭。无鞋带 EasyOn 穿脱系统搭配可下压后跟，方便穿脱，轻松打造出众贴合感。

  • 显示颜色： 帆白/幻影灰白/浅红木褐/浅军械蓝
  • 款式： FN0345-100

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