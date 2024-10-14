Nike Reina EasyOn Premium

女子训练鞋

¥739
¥1,049
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从孕期到产后，Nike Reina EasyOn Premium 女子训练鞋伴你轻松完成这场“耐力赛”。 创新鞋垫可根据足型进行调整，无论是低强度运动、步行还是日常穿着，皆可助你轻松驾驭。 无鞋带 EasyOn 穿脱系统搭配可下压后跟，方便穿脱，轻松打造出众贴合感。

  • 显示颜色： 山峰白/帆白/黑/金属银
  • 款式： FZ2118-101

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