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      Nike

      Repel 男子拒水篮球夹克

      ¥1,799

      黑/黑
      淡象牙白/帆白

      Nike Repel 男子拒水篮球夹克采用优质面料，饰有梭织花卉和围网图案，塑就精致纹理和非凡质感，致敬篮球运动的发展历程。 拒水面料和多口袋设计，既实用又醒目吸睛。 该夹克可轻松叠搭，无论是公园练习投篮还是外出炸街，随时随地皆可彰显篮球运动风范。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： FN2673-010

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