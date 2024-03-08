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      Nike Repel Culture of Football

      男子冬季款拒水足球训练上衣

      ¥749

      Culture of Football 系列专为热爱足球运动历史与传统，同时又欣赏现今足球比赛的精英球员打造。 Nike Repel Culture of Football 男子冬季款拒水足球训练上衣专为冷天革新设计，同时致意这项深受全世界喜爱的运动。 采用休闲剪裁，结合拒水梭织外层与柔软里料，助你保持干爽温暖。 左衣领旁配有侧拉链，方便快速穿脱，即刻上场迎战。

      • 显示颜色： 黑/冷灰/白色
      • 款式： FB6809-010

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