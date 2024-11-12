Nike Repel Park

男子拒水加绒里料足球夹克

¥849

Nike Repel Park 男子拒水加绒里料足球夹克质感轻盈，适于叠搭，让你无惧雨天。梭织面料经拒水处理，可在比赛或训练时帮助身体保持干爽。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CW6768-010

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