 
Nike Repel Park 男子拒水足球保暖棉服夹克 - 黑/白色

Nike Repel Park

男子拒水足球保暖棉服夹克

15% 折让

Nike Repel Park 男子拒水足球保暖棉服夹克采用拒水涂层，帮助身体在训练或比赛中保持干爽。轻盈合成材质填充物结合加长设计，在冷天中营造温暖感受。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CW6767-010

无惧潮湿天气

Nike Repel Park 男子拒水足球保暖棉服夹克采用拒水涂层，帮助身体在训练或比赛中保持干爽。轻盈合成材质填充物结合加长设计，在冷天中营造温暖感受。该产品含有再生聚酯纤维。

其他细节

  • 面料经拒水处理，在雨天中帮助保持干爽
  • 合成材质填充物，轻盈保暖，体验不凡
  • 加长剪裁，提供出色包覆体验；拉链开襟设计，可自主调节造型

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 按扣口袋
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CW6767-010

