Nike Repel Park20

大童足球防泼水夹克

¥279
¥329
15% 折让

Nike Repel Park20 大童足球拒水夹克采用拒水梭织面料，结合网眼布里料，助你在细雨中保持干爽。侧边口袋添加网眼布里料，便于收纳随身物品。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： BV6904-010

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