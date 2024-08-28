Nike Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与革新性能，助你畅动自如。这款 Nike Repel Unlimited 男子拒水连帽百搭夹克采用弹性面料，缔造随行而动的穿着体验，无论是跳箱还是后弯动作，皆可轻松驾驭。耐穿拒水涂层，助你轻松应对不期而至的雨水天气。该夹克可整齐收纳至右侧口袋中，带来便捷体验，同时节省空间，轻松放入健身包。

显示颜色： 浅橄榄绿灰色/黑/浅橄榄绿灰色

款式： FB7552-371