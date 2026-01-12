 
Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动裤 - 深队红/黑/山峰白

Nike Retro

Dri-FIT 男子速干运动裤

10% 折让

Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动裤的灵感源自经典的 Nike Windrunner，为经典款式注入现代性能。采用耐穿的锦纶面料，结合导湿速干技术，帮助你在热身时保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 深队红/黑/山峰白
  • 款式： IF2033-613

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 包边弹性腰部搭配双向抽绳，塑就可调节贴合感受
  • 后身拉链口袋和侧边口袋便于存放基本物品
  • 裤脚配有拉链，便于穿脱

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 裤管口饰有 nike running 梭织贴片
  • 背面饰有 Golden Spikes 贴片
  • 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。