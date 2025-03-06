Nike Revolution 手机保护壳采用纤薄的模压结构，经久耐用，能够为你的 iPhone 6® 提供有效防护，避免机身产生刮痕。两根可调节束带，可供你根据训练需要将手机固定在手臂上或放在手中。

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