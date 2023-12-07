跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Revolution 5

      男子公路跑步鞋

      ¥279
      ¥499
      44% 折让

      黑/煤黑/白色
      冷灰/暗灰/白金色

      穿上 Nike Revolution 5 男子公路跑步鞋回应跑道的呼唤，匠心打造的轻盈脚感助你一路畅跑。柔软泡绵为步伐提供非凡缓震效果，加固后跟设计塑就顺畅平稳的迈步体验。织物材料营造透气支撑感受，简约设计令你轻松驾驭日常场合。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
      • 款式： BQ3204-002

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。