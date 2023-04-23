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      Nike Revolution 6

      女子公路跑步鞋

      ¥399
      ¥499
      20% 折让

      白金色/狼灰/山峰白/浅深红
      白色/化石石灰/黑

      按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料，令复古材料焕发新意。 匠心打造，为你而生。 Nike Revolution 6 女子公路跑步鞋缔造柔软脚感，助你稳步开跑。 我们知道舒适感是畅跑的关键，因此我们力图缔造灵活缓震效果，为你塑就柔软迈步体验。 该鞋款采用透气设计，焕新演绎人气鞋款。

      • 显示颜色： 白金色/狼灰/山峰白/浅深红
      • 款式： DC3729-010

      尺寸与尺码

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码。

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