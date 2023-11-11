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      Nike Revolution 6

      男子跑步鞋

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      舒适脚感是日常跑步计划的关键。 Nike Revolution 6 男子跑步鞋采用优质材料，后跟和鞋舌融入接触点设计，塑就自如穿脱体验。 柔韧灵活的泡绵塑就自然脚感，打造柔软迈步体验。 外观经典简约，搭配醒目品牌标志，是跑步或休闲穿搭的理想之选。

      • 显示颜色： 黑/铁灰/白色
      • 款式： DD8475-003

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