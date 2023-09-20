跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Revolution 6 Next Nature (GS)

      大童公路跑步童鞋

      ¥349
      ¥469
      25% 折让

      成长中的运动员尤为看重舒适度。无论是日常穿着还是跑道训练，Nike Revolution 6 Next Nature (GS) 大童公路跑步童鞋皆可为你带来轻盈透气的穿着感受。轻盈透气，缓震出众，呵护成长中的双足，开启赛跑之旅。

      • 显示颜色： 白色/铁架黑/激光橙/珊瑚红
      • 款式： DD1096-101

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)
      35.5: 鞋内长 23.2
      36: 鞋内长 23.6
      36.5: 鞋内长 24.2
      37.5: 鞋内长 24.6
      38: 鞋内长 25.2
      38.5: 鞋内长 25.4
      39: 鞋内长 25.6
      40: 鞋内长 26.0
      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。