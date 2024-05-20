跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Revolution 7 (GS)

      大童跑步童鞋

      ¥299
      ¥469
      36% 折让

      Nike Revolution 7 (GS) 大童跑步童鞋专为助力趣享运动而生，令孩子自在跑跳冲刺，耀动玩乐。 即使没有甜蜜的糖果和绚烂的烟花，鞋款迷人的配色和设计也定能一见倾心，奉为日常挚爱。

      • 显示颜色： 足球灰/紫丁香红/紫丁香色/深藏青
      • 款式： FB7689-004

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 21.2

      33: 鞋内长 21.8

      33.5: 鞋内长 22.4

      34: 鞋内长 22.7

      35: 鞋内长 23

      35.5: 鞋内长 23.6

      36: 鞋内长 24

      36.5: 鞋内长 24.4

      37.5: 鞋内长 24.8

      38: 鞋内长 25.4

      38.5: 鞋内长 25.8

      39: 鞋内长 26.2

      40: 鞋内长 26.6

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。