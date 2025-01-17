Nike Revolution 7

女子公路跑步鞋

¥399
¥499
20% 折让

Nike Revolution 7 女子公路跑步鞋采用柔软缓震设计，具有出色支撑力，助你畅享出色跑步体验。采用时尚设计，橡胶材料在公路跑中塑就舒适脚感，出众性能助你以理想配速一路畅跑，焕新演绎跑者挚爱鞋款，营造柔软顺畅的迈步体验。

  • 显示颜色： 白色/张扬粉/黑/橙红
  • 款式： FB2208-104

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