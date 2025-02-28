Nike Revolution 7 幼童易穿脱运动鞋专为助力趣享运动而生，无需系带，令小宝贝自在跑跳，尽情耀动。即使没有美味的糖果和有趣的玩具，鞋款醒目的配色和设计也定能让小宝贝一见倾心，奉为日常挚爱。

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