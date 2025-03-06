Nike Revolution 7

幼童易穿脱运动鞋

¥329
¥369
10% 折让

回声粉/白色/黑/山峰白
足球灰/闪电蓝/宇宙蓝/脉冲宝石蓝

Nike Revolution 7 幼童易穿脱运动鞋专为助力趣享运动而生，无需系带，令小宝贝自在跑跳，尽情耀动。即使没有美味的糖果和有趣的玩具，鞋款醒目的配色和设计也定能让小宝贝一见倾心，奉为日常挚爱。

  • 显示颜色： 回声粉/白色/黑/山峰白
  • 款式： FB7690-602

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

25: 鞋内长 16.7

26: 鞋内长 17.2

27: 鞋内长 18.3

28: 鞋内长 19

29.5: 鞋内长 20.1

31: 鞋内长 21.2

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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