Nike Revolution 7 男子公路跑步鞋（宽版）采用柔软缓震设计，具有出色支撑力，助你畅享出众跑步体验。这款公路跑步鞋焕新演绎跑者挚爱鞋款，带来柔软顺畅的迈步体验。鞋款采用时尚设计，融入脚感舒适的橡胶材料，以出众性能助你轻松跑出自己的节奏。

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