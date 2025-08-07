Nike Rhythm Dri-FIT 幼童防晒速干短袖运动上衣轻盈非凡且性能出众，采用针织面料和梭织拼接，并搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，让孩子保持干爽舒适，自在畅享玩乐时光。经典短袖结合圆领设计，易于穿脱；下摆两侧开衩设计，营造无拘运动体验。可搭配 Nike Rhythm 下装，打造风格统一的造型，伴孩子型动出彩。

Nike Rhythm Dri-FIT 幼童防晒速干短袖运动上衣轻盈非凡且性能出众，采用针织面料和梭织拼接，并搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，让孩子保持干爽舒适，自在畅享玩乐时光。经典短袖结合圆领设计，易于穿脱；下摆两侧开衩设计，营造无拘运动体验。可搭配 Nike Rhythm 下装，打造风格统一的造型，伴孩子型动出彩。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。