 
Nike Rhythm Dri-FIT 幼童防晒速干短袖运动上衣 - 白色

Nike Rhythm

Dri-FIT 幼童防晒速干短袖运动上衣

20% 折让

Nike Rhythm Dri-FIT 幼童防晒速干短袖运动上衣轻盈非凡且性能出众，采用针织面料和梭织拼接，并搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，让孩子保持干爽舒适，自在畅享玩乐时光。经典短袖结合圆领设计，易于穿脱；下摆两侧开衩设计，营造无拘运动体验。可搭配 Nike Rhythm 下装，打造风格统一的造型，伴孩子型动出彩。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： II3018-100

产品细节

  • 针织面布：73% 棉/27% 聚酯纤维。梭织面布：85% 锦纶/15% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。