Nike Rift (GS/PS Boys)

幼童/大童大网眼透气魔术贴运动童鞋

¥279
¥469
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Nike Rift (GS/PS Boys) 幼童/大童透气魔术贴运动童鞋采用柔韧鞋面，透气性出众，带来专属贴合感，塑就舒适的穿着体验。诞生于 1996 年的 Rift 系列设计灵感源自肯尼亚的赤足跑者，其以肯尼亚裂谷省 (Rift Valley Province) 的名字命名，打造出能够贴合足部运动的鞋款。

  • 显示颜色： 白色/狼灰
  • 款式： 322359-111

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.2

29.5: 鞋内长 19

31: 鞋内长 20

32: 鞋内长 21.1

33.5: 鞋内长 21.9

35: 鞋内长 22.8

36: 鞋内长 23.7

37.5: 鞋内长 24.5

38.5: 鞋内长 25

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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