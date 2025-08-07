在阳光明媚的日子，前往沙滩、公园或小院尽享玩乐时光。Nike Rift 2 婴童运动鞋采用开孔式网眼布，塑就出众透气性。带上戏水玩具，尽情玩水撒欢。夏日来袭，畅享乐趣。舒适泡绵结合硬质橡胶，缔造舒适脚感和强劲抓地力，助力小宝贝驾驭不同玩耍场地。可调节固定带，便于轻松穿脱。时不我待，即刻畅玩吧！

