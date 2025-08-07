 
在阳光明媚的日子，前往沙滩、公园或小院尽享玩乐时光。Nike Rift 2 婴童运动鞋采用开孔式网眼布，塑就出众透气性。带上戏水玩具，尽情玩水撒欢。夏日来袭，畅享乐趣。舒适泡绵结合硬质橡胶，缔造舒适脚感和强劲抓地力，助力小宝贝驾驭不同玩耍场地。可调节固定带，便于轻松穿脱。时不我待，即刻畅玩吧！


  • 显示颜色： 冷灰/黑/体育场绿/浅深红
  • 款式： FB5528-001

在阳光明媚的日子，前往沙滩、公园或小院尽享玩乐时光。Nike Rift 2 婴童运动鞋采用开孔式网眼布，塑就出众透气性。带上戏水玩具，尽情玩水撒欢。夏日来袭，畅享乐趣。舒适泡绵结合硬质橡胶，缔造舒适脚感和强劲抓地力，助力小宝贝驾驭不同玩耍场地。可调节固定带，便于轻松穿脱。时不我待，即刻畅玩吧！

其他细节

  • 织物鞋面透气性出众，帮助双足保持干爽
  • 魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱
  • 足底搭配柔软泡绵，塑就舒适缓震性能
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的非凡抓地力

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 13.2

    22: 鞋内长 14.3

    23.5: 鞋内长 15.2

    25: 鞋内长 15.8

    26: 鞋内长 16.8

    27: 鞋内长 17.5

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

