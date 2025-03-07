隆重推出 Nike 支撑效果出众的运动内衣。Nike Pro Rival 女子高度支撑运动内衣采用压模工艺打造紧密贴合感，塑造胸部轮廓之余，有效减少胸部震动，为你提供出色的无痕支撑效果。排汗吸湿面料令你保持干爽，柔软舒适设计则大幅度降低束缚感，让你能够全心专注于你的训练。该款内衣提供丰富的尺码选择，确保你可以获得出色贴合感受。

显示颜色： 粉蓝/黑/黑

款式： 620277-486