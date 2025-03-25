Nike Rival Dalmatian 女子运动内衣采用压模工艺打造紧密贴合感，出色塑造胸部轮廓之余，有效减少胸部震动，为你提供无痕支撑效果。 速干吸湿面料令你保持干爽，柔软舒适设计则让你能够全心专注于训练。

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