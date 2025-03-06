Nike Rival Jump 男子田径钉鞋专为跳跃运动而设计，助你冲击个人佳绩。前足鞋钉结合后跟抓地设计，无论晴雨皆可助你自信驾驭多种赛道地面和起跳板。加垫鞋口厚实而不失轻盈，搭配匠心外底，轻松满足跳跃所需。

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