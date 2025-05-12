Nike Rival Multi

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Nike Rival Multi 男子田径钉鞋经久耐穿，助力攻克赛季中的艰苦训练；加垫后跟结合轻盈耐穿鞋面，助你在比赛日状态满格。 这款田径钉鞋为你提供出众包覆效果， 可轻松驾驭冲刺跑、跨栏、跳远或撑杆跳高等多种活动。 系上鞋带，一切尽在你的掌控中。

舒适鞋口 加垫鞋口，打造舒适脚感，可轻松驾驭中短距离跑、跨栏和跳远。 为脚踝提供缓震耐穿性能。 灵活脚感，蓄势待发 底板采用 3/4 长度设计，轻盈时尚，坚韧耐穿，助你疾速向前，奋力冲刺。 不懈冲刺 搭配六颗可拆卸鞋钉，提供可驾驭不同赛道地面的出色抓地力。优质材料质感轻盈，打造出色耐穿性。 设计揭秘 鞋面配色从 The Armory 原始椭圆形跑道表面颜色中汲取灵感。绿色装饰灵感源自 The Armory 原田径场内场。蓝色点缀的设计灵感来源于运动员热身区域。鞋垫和外底融入红色，借鉴自 The Armory 的标志。交叉形条纹细节与该场地的经典天花板相呼应。

其他细节 足弓板带稳固中足，可在不同活动中为你提供系带式动态贴合效果，带来稳固支撑和出众包覆感受

无缝覆面，为后跟带来有力支撑

鞋头覆面，塑造高磨损区域的耐穿性

加垫鞋口，舒适非凡

前足网眼布结合加固设计，透气耐穿