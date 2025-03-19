Nike Rival Multi 男子田径钉鞋经久耐穿，助力攻克赛季中的艰苦训练；加垫后跟结合轻盈耐穿鞋面，助你在比赛日状态满格。这款田径钉鞋为你提供出众包覆效果，可轻松驾驭冲刺跑、跨栏、跳远或撑杆跳高等多种活动。系上鞋带，一切尽在你的掌控中。该鞋款的设计灵感源自纽约 The Armory 田径中心，这里欢迎不同实力的田径运动员前来参赛。

显示颜色： 星尘红/孔雀绿/大学红/淡象牙白

款式： HQ2062-600