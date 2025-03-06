Nike Roshe One (PS)幼童运动童鞋搭载网布鞋面和兼具外底功能的 Phylon 中底，舒适透气，缔造柔软耐久的卓越缓震表现。穿袜与否，无论衣着朴素抑或华丽，这款多功能运动鞋都能助你轻松应对步行需求。

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