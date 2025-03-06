Nike Roshe One Flight Weight (PSV)

幼童运动童鞋

¥429

游戏宝蓝/白色/黑/深宝蓝
荷兰橙/荧光黄/白色/黑

Nike Roshe One Flight Weight (PSV) 幼童运动童鞋采用轻盈网眼布材料，为稚嫩双足缔造非凡舒适的日常穿着感受，彰显凌跃风范。 足底融入舒适泡绵，塑就出众缓震效果；弹性鞋带设计，方便小宝贝快速穿脱。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝/白色/黑/深宝蓝
  • 款式： 819690-405

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