Nike Roshe One Flight Weight BR (PSV)

幼童运动童鞋

¥429

Nike Roshe One Flight Weight (PSV) 幼童运动童鞋搭载仿若无物的鞋面，出色践行轻质设计理念，是孩子上学和海滩游玩的理想鞋款。轻盈若羽的柔软缓震系统，带来贯穿全掌的长效舒适脚感。

  • 显示颜色： 黑/白色/爆炸粉
  • 款式： 819694-005

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