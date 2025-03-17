Nike Roshe One Hi SneakerBoot 幼童运动童鞋完美糅合冬季美靴的精致造型与 Nike Roshe One 系列的简约全能内涵。高帮鞋领搭配人造毛皮里料，缔造奢华的温暖感触，鞋领可向下卷起，百变造型随心换。

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