Nike Roshe One Hi SneakerBoot 幼童运动童鞋完美糅合冬季美靴的精致造型与 Nike Roshe One 系列的简约全能内涵。高帮鞋领搭配人造毛皮里料,缔造奢华的温暖感触,鞋领可向下卷起,百变造型随心换。

显示颜色: 黑/白色/超级荧光红

款式: 654493-002