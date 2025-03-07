作为 Nike 与 Liberty London 携手推出的设计力作，Nike Roshe One Liberty QS 女子运动鞋采用猪头层革与织物组合鞋面，同时以清新的夏日色彩融入 Liberty 经典印花拼贴图案。

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