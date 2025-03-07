Nike Roshe One NM Breeze 男子运动鞋采用组合式鞋面巧搭缓震中底，缔造强力支撑和舒适体验之余，无丝毫滞重感。简洁的线条结合透气网布，勾勒出利落外观的同时，提升透气表现。

由于ROSHEONE曾用名ROSHE RUN，所以您收到的产品鞋盒上的产品名称可能是ROSHERUN也有可能是ROSHE ONE字样，请理解！

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