Nike Roshe One NM Fleece

男子运动鞋

¥899

煤黑/冷灰/白色
黑曜石色/漂白宝石绿/黑
麻灰/黑/白色

Nike Roshe One NM Fleece 男子运动鞋采用温暖 Fleece 面料打造经典简约的 Roshe 鞋面，借助 Nike 服饰中使用的轻盈保暖面料缔造出众脚感。柔软泡棉中底，塑就舒适缓震的迈步体验。

  • 显示颜色： 煤黑/冷灰/白色
  • 款式： 652804-010

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