Nike Roshe One Slip 女子运动鞋依托现代风格的极简设计，为你缔造轻盈舒适的穿着体验。网眼布与织物组合鞋面帮助双足保持酷爽，柔软中底则塑就卓越缓震性能，助你强势驾驭各种环境。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。