Nike Roshe One Woven 男子运动鞋采用简约流畅的鞋身线条设计凸显其非凡魅力，匠心运用的编织鞋面缔造出色透气性，同时更凭借缓震中底打造极致舒适体验。Nike Roshe One Woven 男子运动鞋专为全能而生，柔软质地亦适合赤足穿着，无论精心设计造型或是平日随意搭配，外出步行或是其他休闲活动，都不失为佳选。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。