Nike RPM 双肩包以满足你的一切收纳需求为设计理念。从笔记本隔层到滑板承托系统，该款经久耐用的包型设计让你可以唾手可取所需的一切装备。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。