Nike Running Division 女子可收纳跑步夹克巧糅出色设计，不论昼夜，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。该夹克采用不易撕裂面料，轻盈宽松，帮助身体畅享舒爽。可通过拉链将风帽收入衣领，亦可将整件夹克收纳至左侧口袋。

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