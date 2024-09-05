Nike Running Division 女子拒水跑步夹克巧糅出色性能，不论昼夜晴雨，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。该夹克质感轻盈，采用反光细条纹元素和拒水面料，伴你整装出发。宽松版型结合全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭。

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