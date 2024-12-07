Nike Running Division

女子速干长袖跑步上衣

¥419
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Nike Running Division 女子速干长袖跑步上衣巧糅修身剪裁与出色性能，不论昼夜，助你在大街小巷尽情畅跑。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，助力身体保持舒适，一路畅跑。反光滚边为经典造型增色添彩。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV6419-010

尺寸与尺码

修身版型：利落合身

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