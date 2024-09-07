Nike Running Division

Dri-FIT 女子中腰二合一透气速干跑步短裤

¥399
¥499
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Nike Running Division Dri-FIT 女子中腰二合一速干跑步短裤巧糅出色设计，不论昼夜，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。 内层的骑行短裤采用弹力十足且导湿速干的面料，而外层短裤则采用不易撕裂的梭织面料，缔造舒适包覆体验。

  • 显示颜色： 紫菀粉/紫菀粉
  • 款式： FV6362-629

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