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      Nike Running Division

      Dri-FIT 女子透气速干口袋跑步背心

      ¥449

      Nike Running Division Dri-FIT 女子速干口袋跑步背心巧糅出色性能，不论昼夜，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。采用质感轻盈且富有弹性的顺滑面料，舒适合身，可导湿速干。背面大号网眼布口袋兼具联通功能，便于在跑步升温之际挂放其他衣物。

      • 显示颜色： 紫菀粉
      • 款式： FV6382-629

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