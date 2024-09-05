Nike Running Division Dri-FIT ADV 女子速干短袖跑步上衣巧糅出色性能，舒适贴合，不论昼夜，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。导湿速干技术，助你保持干爽舒适。柔软弹性面料，从跑前的拉伸运动到跑后放松，皆可令你保持专注，舒适畅动。

显示颜色： 微绿/浅橄榄绿灰色

款式： FN2582-394