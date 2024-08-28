Nike Running Division

Dri-FIT ADV 女子速干短袖跑步上衣

¥419
¥599
30% 折让

Nike Running Division Dri-FIT ADV 女子速干短袖跑步上衣巧糅出色性能，舒适贴合，不论昼夜，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。导湿速干技术，助你保持干爽舒适。柔软弹性面料，从跑前的拉伸运动到跑后放松，皆可令你保持专注，舒适畅动。

  • 显示颜色： 微绿/浅橄榄绿灰色
  • 款式： FN2582-394

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。