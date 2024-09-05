Nike Running Division Dri-FIT ADV 男子速干衬里跑步短裤巧糅出色性能，不论昼夜，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。 该款短裤采用富有支撑力的内置衬裤和导湿速干的泡泡纱风格面料，轻盈透气。 后身拉链口袋等多个口袋设计，便于随身携带基本物品。

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