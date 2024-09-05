Nike Running Division Dri-FIT ADV 男子防晒速干跑步长裤巧糅出色性能，不论昼夜阴晴，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。弹性面料可导湿速干，帮助身体保持干爽，同时在晴天提供紫外线防护。 锥形剪裁，有效减少干扰因素，赋予你心无旁骛的跑步体验。

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