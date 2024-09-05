Nike Running Division Phenom Storm-FIT 男子防风拒水跑步长裤巧糅出色性能，不论昼夜晴雨，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。高腰设计结合内置加长弹性裤管口，打造利落外观，缔造心无旁骛的迈步体验。Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。配有多个口袋，提供充裕存储空间，便于携带随身物品。

显示颜色： 黑

款式： FB8543-010