Nike Running Division Phenom

Storm-FIT 男子防风拒水跑步长裤

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Nike Running Division Phenom Storm-FIT 男子防风拒水跑步长裤巧糅出色性能，不论昼夜晴雨，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。高腰设计结合内置加长弹性裤管口，打造利落外观，缔造心无旁骛的迈步体验。Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。配有多个口袋，提供充裕存储空间，便于携带随身物品。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB8543-010

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