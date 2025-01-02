Nike Running Division

Therma-FIT ADV 男子跑步马甲

¥649
¥999
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Nike Running Division Therma-FIT ADV 男子跑步马甲巧糅出色性能，不论昼夜，皆可助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。 该马甲添加合成材质填充物，令身体核心部位保持温暖，助你畅跑无阻。 采用经典版型，方便叠搭你挚爱的跑步上衣，且不增加滞重感。 反光设计，助力你的跑步征程。

  • 显示颜色： 反射银
  • 款式： FZ1132-035

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