Nike S.T. Flare EP 马年限定脱缰系列

¥799 ¥949 15% 折让

穿上 Nike S.T. Flare EP 马年限定脱缰系列新年款耐克气焰男/女篮球鞋，准备制胜出击。中底后跟饰有脚踏飞马图案，旨在庆贺马年。该鞋款专为户外比赛匠心打造，经久耐穿且透气出众，助你制霸球场。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

疾速表现 前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 顺畅迈步 足底融入匠心泡绵，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力；外底强韧橡胶材料向上延伸，可有助应对泡绵磨损。 急起急停，轻松自如 匠心人字形底纹从后跟延伸至鞋头，铸就强劲抓地表现，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。